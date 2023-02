‘Ndrangheta, in rientro in Italia del latitante arrestato in Indonesia

E’ stato riportato oggi in Italia dalla polizia indonesiana Antonio Strangio, latitante della ‘ndrangheta fermato a Bali il 2 febbraio scorso. E’ il quarantatreesimo catturato nel mondo in meno di 3 anni grazie alla strategia promossa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza italiana insieme ad Interpol con il progetto I CAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta). pc/gtr (fonte: Polizia di Stato)