Nba, vincono i Miami Heat di Fontecchio e i Denver Nuggets

ROMA (ITALPRESS) – Importante vittoria, nelle gare della regular-season della Nba disputate nella notte italiana, per i Miami Heat. Al Kaseya Center, nel cuore della Florida, il team di Simone Fontecchio si è imposto per 126-108 sugli Charlotte Hornets. Per l’azzurro, entrato dalla panchina, 19 minuti in campo, con 11 punti all’attivo, conditi da 2 assist e da 2 rimbalzi. Sugli scudi Powell e Wiggins, rispettivamente a quota 25 e 22. “Inutili” ai fini del risultato i 30 punti di Knueppel per gli Hornets.

Da segnalare poi l’affermazione interna dei Denver Nuggets, capaci di piegare i Golden State Warriors per 129-104. Alla Ball Arena hanno brillato Jokic, Murray e Gordon: 26 punti per il serbo, 23 per il canadese e 18 per lo statunitense. Negli ospiti assente Stephen Curry. Prova maiuscola, quindi, per Giannis Antetokounmpo, che ha trascinato i Milwaukee Bucks al successo contro i Chicago Bulls per 126-110. Al Fiserv Forum 41 punti per il cestista greco.

Questi gli altri risultati della notte italiana: Orlando Magic – Boston Celtics 123-110; Washington Wizards – Cleveland Cavaliers 114-148; Atlanta Hawks – Toronto Raptors 97-109; Brooklyn Nets – Detroit Pistons 107-125; San Antonio Spurs – Houston Rockets 121-110; Memphis Grizzlies – Dallas Mavericks 118-104; Minnesota Timberwolves – Utah Jazz 137-97; Sacramento Kings – Oklahoma City Thunder 101-132.

