Doncic ne fa 52 e trascina i Lakers, OKC vince ma è in ansia per Jalen Williams

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – È la serata di Luka Doncic. Trascinati dal fuoriclasse sloveno, i Los Angeles Lakers battono 132-123 gli Utah Jazz nel match di regular season Nba, conquistando la terza vittoria in altrettante partite. Per lui alla fine sono 52 punti, dieci assist e sette rimbalzi, con una serie di canestri decisivi nell’ultimo quarto. Ai Jazz non bastano i 28 punti di Lauri Markkanen e i 24 (con dieci assist e nove rimbalzi) di Keyonte George.

Vittoria amara per gli Oklahoma City Thunder, che superano 108-101 i Los Angeles Clippers ma perdono Jalen Williams, costretto a uscire in barella a poco più di un minuto dalla fine dopo essere caduto male sulla gamba sinistra. Si attendono ancora maggiori dettagli sull’entità dell’infortunio, ma per lui si teme un lunghissimo stop che potrebbe protrarsi anche fino al termine della stagione. Nella terza vittoria consecutiva di Okc c’è la firma di Shai-Gilgeous Alexander, autore di 34 punti, mentre Ajay Mitchell ne mette a segno 18 partendo dalla panchina. Arriva invece la terza sconfitta di fila per i campioni in carica di New York.

I Knicks si arrendono anche agli Orlando Magic senza Paolo Banchero, vittoriosi per 111-102 grazie anche a un Franz Wagner autore di 21 dei suoi 23 punti nell’ultimo quarto, assieme a 13 rimbalzi e nove assist, e a un Anthony Black da 18 punti alla prima stagionale, dopo aver saltato le prime due partite. Da segnalare anche l’uscita di Jalen Suggs nei Magic per un infortunio al ginocchio nel quarto finale. Prima sconfitta stagionale per i Philadelphia 76ers (senza Joel Embiid) nonostante il rientro di LeBron James, autore di 18 punti. Ad avere la meglio sono i Detroit Pistons per 106-93 con 26 punti di Cade Cunningham che valgono il terzo successo di questa Nba in altrettante partite disputate. Tra i Sixers da segnalare anche i 29 punti di Tyrese Maxey. Vincono anche Indiana (136-109 contro Brooklyn), Minnesota (117-94 contro Toronto) e Memphis (123-112 contro Sacramento).

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