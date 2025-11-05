NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I campioni restano ancora imbattuti. C’è ancora una sola squadra in Nba che non ha conosciuto sconfitta ed è quella con l’Anello al dito: Oklahoma City batte anche i Clippers (126-107) e centra l’ottava vittoria di fila di questo avvio di regular season. La prima pagina se la prende il solito Shai Gilgeous-Alexander (30 punti e 12 assist) ma come sempre c’è un ottimo cast di supporto a dargli una mano (22 punti per Joe e 12 a testa per Wallace e Wiggins) mentre ai Clippers, privi di Leonard e Beal, non bastano i 25 punti di Harden.

Anche Phoenix paga le assenze (out Brooks e Green) e nonostante i 38 punti di Booker non entra mai in partita contro Golden State (118-107 per i Warriors) dove Stephen Curry (28 punti) e Moses Moody (24 punti) sono immarcabili dall’arco (5/12 e 5/10). A Est la squadra migliore si conferma Chicago, al sesto successo in sette gare, che risale da -24 e beffa Philadelphia 113-111. I Sixers dominano il primo quarto (45-27) ma alla lunga cedono e nei Bulls Josh Giddey (29 punti, 15 rimbalzi e 12 assist) scrive una piccola pagina di storia: seconda tripla doppia di fila, l’ultimo a riuscirci con quella maglia era stato Michael Jordan nel 1989. Decisiva però è la tripla di Vucevic (19 punti e 10 rimbalzi) a 3″2 dalla sirena, con Philadelphia che si consola con i 39 punti di Maxey (14/26 dal campo) e i 20 di Embiid.

Milwaukee trova 22 punti da Antetokounmpo e 18 da Kuzma ma sbatte malamente contro i Raptors (128-100, 23 punti a testa per Barnes e Barrett), al terzo successo consecutivo, mentre Banchero (22 punti, 11 rimbalzi e 8 assist) non basta a Orlando per evitare il ko contro Atlanta (127-112). Si sblocca finalmente New Orleans, che dopo aver perso le prime sei partite trova la vittoria: serve la tripla di Alvarado (18 punti) a 16 secondi dalla fine per piegare Charlotte 116-112. Bene anche Murphy III (21 punti) e Bey (17 punti) che non fanno sentire l’assenza di Zion Williamson, fuori causa per uno stiramento alla coscia sinistra e che ne avrà per almeno una settimana. A questo punto l’unica squadra senza vittorie resta Brooklyn, ancora a secco dopo sette partite.

I RISULTATI DELLA NOTTE

Toronto Raptors – Milwaukee Bucks 128-100

Atlanta Hawks – Orlando Magic 127-112

Chicago Bulls – Philadelphia 76ers 113-111

New Orleans Pelicans – Charlotte Hornets 116-112

Golden State Warriors – Phoenix Suns 118-107

Los Angeles Clippers – Oklahoma City Thunder 107-126

