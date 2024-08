Naufragio nel Palermitano, un pescatore “Barca è affondata subito”

SANTA FLAVIA (PALERMO) (ITALPRESS) - "Ieri sera abbiamo visto questa imbarcazione in rada al porto. E' arrivata prima che facesse buio da Ovest, da Palermo, e si è ormeggiata a circa 300 metri dall'ingresso del porticciolo". A raccontarlo ai giornalisti è Giovanni Lo Coco, uno dei pescatori di Porticello, borgata marinara in provincia di Palermo, dove un'imbarcazione è affondata davanti al porticciolo con a bordo 22 persone. Quindici sono state tratte in salvo, mentre c'è una vittima accertata e sei persone risultano disperse. col3/sat/gsl