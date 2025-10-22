Naufragio al largo della Tunisia: 40 morti, tra le vittime anche neonati

PALERMO (ITALPRESS) – Ancora una tragedia del mare nel Mediterraneo. Quaranta migranti sono morti nell’ultimo naufragio avvenuto al largo della Tunisia. Tra le vittime anche alcuni neonati. L’imbarcazione, secondo quanto riferiscono i media locali, si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia, in Tunisia. Trenta persone sono state salvate dalle unità della Guardia costiera tunisina.

(ITALPRESS).