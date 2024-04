Nato, Mattarella “Missione su fronte Est per pace nella sicurezza”

ROMA (ITALPRESS) - "Siete elemento centrale di questo gruppo tattico in una missione importante, per più ragioni. La prima è per l'amicizia intensa e l'ampia collaborazione con la Bulgaria. Importante anche perchè siamo sul fronte orientale dell’Alleanza Atlantica, posto in tensione dalla inammissibile aggressione della Russia all’Ucraina e quindi questa missione ha un compito di deterrenza, di prevenire ed evitare che vi siano incidenti", ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al contingente italiano inquadrato nella base Nato di Novo Selo nell'est della Bulgaria. ads/mrv (Fonte video: Quirinale)