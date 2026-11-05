ROMA (ITALPRESS) – Roberto Mancini ha fatto le sue scelte. Sono 31 i convocati per le sfide di Nations League con Francia e Belgio e tra i giocatori in elenco quattro sono alla prima chiamata: si tratta di Riccardo Cassano, Simone Lontani, Alphadjo Cisse e Mattia Liberali, anche se i primi due si aggregheranno inizalmente al gruppo per poi raggiungere le rispettive selezioni.

La Nazionale tornerà a radunarsi domenica sera a Coverciano in vista delle ultime due gare del girone di Nations League. Il doppio successo ottenuto nella lunga finestra di settembre/ottobre con la Turchia e il pareggio in rimonta nel match di Saint-Denis con la Francia hanno permesso agli azzurri di portarsi al secondo posto in classifica nel Gruppo 1 della Lega A a quota sette punti, tre in meno della capolista Francia e uno in più del Belgio: e proprio i bleus e i Diavoli Rossi saranno gli avversari dell’Italia nelle sfide in programma giovedì 12 novembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano (emessi 57.000 biglietti, in vendita gli ultimi 3.000 tagliandi) e domenica 15 novembre allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.

Già sicura almeno del terzo posto e di essere quindi tra le teste di serie al sorteggio per le qualificazioni europee in programma il prossimo 6 dicembre a Belfast, l’Italia va a caccia di altri punti per ipotecare la permanenza nella Lega A (le due migliori terze classificate si salvano senza bisogno di ricorrere agli spareggi) e con l’ambizione di chiudere il girone nelle prime due posizioni conquistando così il pass per i quarti di finale.

Se per le prime 4 gare – racchiuse nell’arco di 11 giorni – Roberto Mancini aveva puntato su un gruppo allargato di 34 calciatori, stavolta il ct ne ha convocati 31. Quattro giovani sono alla prima chiamata in Nazionale maggiore: il centrocampista classe 2009 del Como Riccardo Cassano, il centrocampista classe 2008 del Parma Simone Lontani, l’attaccante classe 2006 del Milan Alphadjo Cisse e l’attaccante classe 2007 del Como Mattia Liberali. Per quanto riguarda Cassano e Lontani, Mancini ha voluto convocarli per poterli osservare da vicino e per dar loro una preziosa opportunità per mettersi in mostra: non resteranno aggregati al gruppo per tutta la durata del raduno, ma nei prossimi giorni raggiungeranno le Nazionali Under 18 e Under 19, impegnate rispettivamente nel Mondiale al via il 19 novembre in Qatar e nella seconda fase delle qualificazioni al Campionato Europeo in programma dall’11 al 17 novembre nelle Marche.

L’elenco dei convocati:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus).

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali

(Tottenham).

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris Fc), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).