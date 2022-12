Natale, Lagalla “Per Palermo dati turistici incoraggianti”

Dal punto di vista turistico, in vista delle festività natalizie, per Palermo "le previsioni sono incoraggianti, in continuità con quanto avvenuto nel corso dell'anno. Abbiamo anche attivato un programma natalizio esteso anche ai quartieri periferici". Lo ha detto in sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine dell'inaugurazione della redazione milanese di Italpress. Tra le priorità del 2023, secondo Lagalla "bisognerà approvare il bilancio, restituire correntezza finanziaria e chiudere il piano di riequilibrio". abr/trl/gsl