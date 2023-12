ROMA (ITALPRESS) – La crisi e l’incertezza economica non fermano la tradizione. Con l’arrivo dell’Immacolata nelle case degli italiani entrano nel vivo i preparativi per gli allestimenti Natalizi e, complessivamente, le vendite di prodotti proiettati ai festeggiamenti fanno segnare, da metà novembre a oggi, un incremento del 15% rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo rileva l’Osservatorio del gruppo della grande distribuzione Il Gigante (che conta una settantina di punti vendita) secondo cui, nello specifico, gli alberi di Natale e gli accessori per la loro decorazione fanno segnare un aumento degli acquisti del 10%. Sostanzialmente stabili capanne e statuette per il presepe. Ma i veri protagonisti quest’anno sono gli addobbi per la casa, sia interni che esterni, con un incremento delle vendite che raggiunge quasi il 20%: ghirlande, decorazioni, vischio, lanterne, gnomi e pupazzi sono tra gli oggetti più gettonati per rendere l’atmosfera quantomai Natalizia. “Senza dimenticare – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione de ‘Il Gigantè – la grande attenzione riservata alle luminarie che fanno registrare un +15%. Questi primi indicatori, dunque, fanno pensare che si vada ancora una volta verso un Natale tradizionale, da trascorrere in famiglia e con le persone più care”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).