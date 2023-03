Nascondeva armi in un ovile nel catanese, immagini del ritrovamento

I Carabinieri di Randazzo hanno denunciato per detenzione illegale di armi e munizionamento e detenzione di arma clandestina un uono ritenuto elemento apicale di un gruppo criminale. I militari sono riusciti a recuperare in un fossato coperto da pietre nei pressi di un ricovero abusivo per pecore, 2 fucili con matricola abrasa in perfetto stato d'efficienza. pc/gtr