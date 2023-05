MILANO (ITALPRESS) – Il Gruppo Koelliker lancia Redrive, il market place fisico e digitale per la gestione integrata a 360° dell’usato che dà la possibilità ai concessionari e ai clienti privati di vendere e comprare facilmente l’usato.

Koelliker Redrive nasce da un’idea innovativa ed al tempo stesso semplice e sarà un vero e proprio brand Gruppo. Grazie alla sua piattaforma, integrata con il CRM e con tools digitali che impiegano “analytics” di mercato e un algoritmo per la valutazione dell’usato, Koelliker Redrive permette alla rete dei concessionari sostanziali vantaggi competitivi in termini di redditività, velocità di rotazione del piazzale, aumento delle permute e capacità di attrazione di nuovi Clienti. D’altra parte, i clienti privati potranno usufruire della piattaforma per vendere o acquistare un’auto usata.

Un’altra grande novità di Koelliker Redrive è il “Digital Passport” che conterrà le principali informazioni relative alla vettura, e la certificherà tramite l’impiego di tecnologia Portable Blockchain. Il Digital Passport rappresenta una vera rivoluzione per il mondo dell’usato che riduce il rischio per chi acquista e aumenta il valore per chi vende.

Da oggi Redrive permette ai dealer di inserire nel marketplace il loro usato, e al cliente privato di vendere la propria vettura direttamente sul sito; entro la fine del 2023 sarà integrata anche la possibilità per il cliente privato di acquistare direttamente dal sito una vettura usata.

Il nuovo brand Koelliker è stato realizzato in partnership con BCA – British Car Auction, azienda europea di eccellenza per lo sviluppo del business orientato alla vendita dell’usato, oltre ad essere la prima realtà in Europa a gestire il remarketing dell’usato a 360°.

“La nostra evoluzione – e rivoluzione – non si ferma. Continuiamo ad investire e a stringere partnership strategiche per ampliare il nostro portfolio di servizi, soluzioni e prodotti. Crescere e studiare nuovi business è nel nostro dna da sempre – ha dichiarato Marco Saltalamacchia, Executive Vice President & CEO del Gruppo Koelliker -. Con Redrive – progetto nel quale abbiamo creduto tantissimo – forniremo ai dealer la possibilità di accrescere il loro business, ai clienti privati di vendere e acquistare vetture usate garantite e fornite di Digital Passport, e al contempo questo nuovo brand ci dà l’ennesima occasione di confermarci come hub di soluzioni sostenibili e a disposizione del cliente e dei venditori”.

