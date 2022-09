MILANO (ITALPRESS) – La Moto Guzzi Experience, l’esclusiva offerta di avventure on the road in sella ai gioielli della gamma Moto Guzzi, continua a evolversi e ad arricchirsi di proposte dedicate a un pubblico sempre più vasto e appassionato.

Ai viaggi da vivere in pieno stile guzzista sulle strade più belle d’Italia e d’Europa, che hanno riscontrato così tanto successo, si affiancano ora i fine settimana della Moto Guzzi Experience Weekend. Moto Guzzi Experience Weekend nasce in collaborazione con Enduro Republic ed è rivolta a tutti i motociclisti che vogliono condividere le proprie passioni in una atmosfera giovane, dinamica e con grande divertimento. Lo sport, la musica, la fotografia, e tanto altro: sono tanti gli interessi che animano chi si muove su due ruote, e non c’è niente di meglio che viverle insieme in un fine settimana da compagni di viaggio, ovviamente in sella a Moto Guzzi, per confrontarsi, conoscersi e stringere nuove amicizie.

Il primo appuntamento con la Moto Guzzi Experience Weekend celebra il connubio tra moto e fotografia: “Ride and Shoot – Road to Wheels and Waves Italy” si terrà nel fine settimana dal 7 al 9 ottobre, in concomitanza con la tappa italiana di Wheels and Waves, dove sarà presente anche il booth Moto Guzzi, con le sue moto e la community The Clan.

Wheels and Waves è l’evento di riferimento per gli amanti dei motori e di uno stile di vita legato al mare e al viaggio che per la prima volta si sposta dalla location dove è nato, la mitica Biarritz, sulle spiagge francesi, per spostarsi in Versilia, a Lido di Camaiore, uno dei surf spot più celebrati delle coste italiane. Ride and Shoot – Road to Wheels and Waves Italy consentirà a tutti i partecipanti di dare libero sfogo alla creatività, catturando su pellicola gli scorci migliori di un itinerario ricco di photo opportunities.

Il percorso – sia asfaltato che sterrato – si snoderà attraverso gli incantevoli territori dell’Appennino Ligure e della Lunigiana/Garfagnana, con viste mozzafiato sul mare e sulle Alpi Apuane. Sarà un tour dedicato alla passione per la moto, l’avventura e la fotografia, dove l’attenzione all’estetica diventa la caratteristica principale di un’esperienza unica nel suo genere.

Ogni partecipante avrà in dotazione una fotocamera a pellicola, facendo così rivivere il fascino della fotografia analogica; al termine del viaggio ad ognuno verrà inviato, oltre ai negativi sviluppati, anche un pacchetto di contenuti foto e video dedicati alla singola esperienza di ogni rider.

Le moto a disposizione saranno le Moto Guzzi V7 Stone, V85 TT e V85 TT Travel, e per permettere a tutti di affrontare il viaggio in assoluta serenità sono stati studiati due differenti percorsi, entrambi con partenza dal campo base di Enduro Republic, a Grazzano Visconti, nel piacentino.

L’itinerario Strada è stato studiato con cura per V7 e V85 TT, e si tratta di un percorso scenografico selezionato secondo la filosofia “Off the beaten path”. Il gruppo Offroad, composto invece da sole V85 TT, percorrerà sterrati scorrevoli e strade bianche alternati a tratti d’asfalto su rotte secondarie e panoramiche. Tutte le informazioni sono disponibili sulle pagine web motoguzzi.com.

foto: ufficio stampa Piaggio Group

