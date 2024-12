BARI (ITALPRESS) – Fiera Milano lavora all’organizzazione a Bari di MIBA Levante, spin-off del grande evento internazionale MIBA – Milan International Building Alliance dedicato a tecnologie, materiali e soluzioni per la progettazione, costruzione e riqualificazione di edifici e città e alla transizione ecologica e digitale del costruito. L’annuncio è stato dato in occasione della presentazione di MIBA 2025, che si svolgerà dal 19 al 21 novembre del prossimo anno a Fiera Milano (Rho). L’evento vede contemporaneità e sinergie tra quattro fiere specializzate: GEE-Global Elevator Exhibition, la fiera della mobilità orizzontale e verticale; MADE Expo, l’evento leader per il comparto dell’edilizia (che durerà un giorno di più e chiuderà il 22 novembre); Smart Building Expo, la manifestazione dell’integrazione tecnologica per l’edilizia urbanistica (che ha già uno spin-off barese con Smart Building Levante); e Sicurezza, la fiera italiana di riferimento nei settori sicurezza e antincendio. La prima edizione di MIBA Levante – che porterà sul territorio la medesima tipologia di offerta dell’appuntamento milanese – si svolgerà invece nel novembre 2026 presso la Fiera del Levante, alternandosi dunque all’evento che si tiene negli anni dispari a Fiera Milano.

“Il mondo del costruito e tutti i comparti indirettamente coinvolti, dalle tecnologie di sicurezza agli impianti, fino ai sistemi mobilità interna, devono affrontare la sfida della riqualificazione urbana, che rappresenta al contempo una grande opportunità di business, visto che più del 70% del valore del mercato è legato alle attività di manutenzione”, ha dichiarato Simona Greco, direttore manifestazioni di Fiera Milano. “MIBA a Fiera Milano il prossimo anno accenderà i riflettori a livello nazionale e internazionale su questo scenario. L’iniziativa a Bari sarà un trait-d’union tra le due edizioni di MIBA, ma anche un’occasione di aggiornamento e confronto dedicata ai professionisti e alle aziende del Sud d’Italia, con un focus particolare sulla Puglia, ma anche ai Paesi frontalieri del Mediterraneo. Un segnale concreto della nostra volontà di essere presenti su un territorio particolarmente sensibile a queste tematiche di sviluppo”.

“Dopo il successo delle tre edizioni di Smart Building Levante a Bari, questa evoluzione, alla quale lavoriamo da circa un anno, era la cosa più corretta da fare”, ha sottolineato Luca Baldin, project manager di Smart Building Expo e direttore di Smart Building Levante. “Il progetto milanese, infatti, ha il preciso scopo di dotare il Paese di un evento fieristico di riferimento e di caratura europea per l’intera filiera industriale e professionale che, da qui al 2050 e oltre, sarà impegnata nella transizione digitale ed energetica del patrimonio edilizio italiano. Una transizione che passa sicuramente per l’elettrificazione e la digitalizzazione, ma che non può non dialogare strettamente con chi si occupa dell’involucro e della sua sicurezza. Da questo semplice ragionamento, nel 2023 è nato MIBA ed era del tutto naturale condividere questo approccio anche a Bari dove, dopo il successo di quest’anno, miriamo nel 2026 a fare un ulteriore grande salto di qualità grazie all’alleanza con Fiera Milano”.

In occasione della presentazione di MIBA 2025 a Milano e dell’annuncio di MIBA Levante 2026 a Bari, Fiera Milano ha anche ufficializzato l’avvio di una collaborazione strutturata con il Politecnico di Milano, e in particolare con il Dipartimento di Architettura e Ingegneria delle Costruzioni dell’Ambiente Costruito, per dare vita ad un Osservatorio permanente che avrà lo scopo di monitorare il mercato e di disegnare scenari e trend su base scientifica, utili ad orientare le scelte delle aziende del settore e degli operatori professionali. Una collaborazione di estremo valore, dal momento che gli eventi fieristici di qualità si connotano sempre più per essere strumenti imprescindibili della filiera stessa e momenti di rappresentazione dei comparti industriali.

