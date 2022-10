MILANO (ITALPRESS) – Fa il suo esordio nel mondo dell’informazione Mediametanews24,

https://youtu.be/YLo3eRENFe4, il primo notiziario in Metaverso realizzato dalla Società Metaword di Francesco Colucci, in collaborazione con la struttura Mediametaverso di Biagio Maimone e Marco Sutter.

Negli spazi della Società milanese di Via Visconti di Modrone, all’interno della Galleria San Babila, il 27 settembre 2022 gli Avatar dei giornalisti Biagio Maimone e Marco Sutter hanno condotto il primo notiziario in Metaverso.

Si tratta della puntata “zero” del Telegiornale che, a partire dalla seconda metà del mese di ottobre, andrà in onda due volte volte alla settimana.

Sarà possibile guardare il notiziario in metaverso nel canale YouTube https://youtu.be/YLo3eRENFe4

oppure assistere “dal vivo” se si è dotati di ocolus.

“Non è escluso che Il notiziario sia trasmesso da un’affermata televisione nazionale, con la quale la Società Metaword è in fase di trattativa. Stiamo impegnandoci su tale versante”, ha dichiarato Francesco Colucci.

“Nei primi notiziari daremo notizie flash dei fatti salienti, che riguardano cronaca, politica, attualità, sport e meteo: sarà un piccolo telegiornale. Fra qualche mese, grazie alla tecnologia del Gruppo Metaword, sarà possibile entrare direttamente dentro le notizie, per viverle, respirarle e, addirittura, toccarle. Sarà, quindi, un giornalismo immersivo, che farà in modo che la comunicazione diventi futuro”, affermano Biagio Maimone e Marco Sutter.

“Siamo orgogliosi di dare il via a questo progetto e di mostrare al pubblico un’ulteriore derivazione di utilizzo del Metaverso. Metaword è sempre attenta a generare nuovi progetti e sempre impegnata e attiva per sviluppare nuove tecnologie. Questa è solo la prima innovazione, che presentiamo insieme agli amici, i giornalisti Biagio e Marco, con cui stiamo lavorando per una serie di ulteriori nuovi progetti in ambito Metaverso, che saranno lanciati, nel breve termine, di cui – siamo certi – parleranno tutti”, ha sottolineato Francesco Colucci.

