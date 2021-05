Nasce l’Innovation Center italiano sull’idrogeno

Snam ha annunciato l'avvio dell'Hydrogen Innovation Center, primo polo di eccellenza nazionale per le tecnologie dell'idrogeno. L'obiettivo è aggregare partner industriali e centri di ricerca universitari per accelerare lo sviluppo del settore e contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici nazionali ed europei. La missione del centro, spiegano da Snam, "è costruire un'alleanza strategica tra imprese e mondo della ricerca per consolidare la filiera italiana dell'idrogeno e favorire la nascita di nuove aziende e progetti". L'obiettivo è proporre i primi progetti al mercato ed estendere la rete di partnership anche all'estero entro i prossimi due anni. sat/mrv/red