Nasce LIFE PolliNetwork: un’alleanza per salvare api e farfalle

ROMA (ITALPRESS) - Api, farfalle e altri insetti impollinatori sono indispensabili per la nostra sopravvivenza: garantiscono il 75% della produzione alimentare mondiale, ma oggi sono sempre più a rischio. In Europa quasi la metà delle popolazioni è in diminuzione e oltre un terzo delle specie è minacciato. Per invertire la rotta nasce LIFE PolliNetwork, il più grande progetto italiano per la tutela degli impollinatori, cofinanziato dall’Unione Europea e coordinato dal WWF Italia, con la partecipazione del Ministero dell’Ambiente, Anas, Rete Ferroviaria Italiana, Terna, Copagri e diverse università. L’obiettivo è creare una rete di corridoi ecologici, trasformando strade, ferrovie e aree industriali in “Buzz Lines”, vere e proprie autostrade verdi dove api e farfalle possano nutrirsi e riprodursi in sicurezza. Entro il 2030 saranno ripristinati 88 ettari di habitat naturali in 11 regioni italiane, dalla Sardegna al Piemonte. Il progetto prevede anche monitoraggi scientifici, attività educative e momenti di Citizen Science per coinvolgere cittadini, scuole e agricoltori. L’obiettivo è aumentare fino al 30% il numero di specie di impollinatori nei prossimi cinque anni. L’Italia, che ospita una delle comunità di impollinatori più ricche d’Europa, vuole così diventare un modello europeo di conservazione, contribuendo alla Strategia nazionale per la biodiversità e al nuovo Regolamento europeo sul ripristino della natura. mgg/azn