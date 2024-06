NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Delta è pronta ad accogliere i visitatori nella nuova area “Delta One Lounge” all’aeroporto internazionale “John F. Kennedy” di New York.

Delta One Lounge si trova tra le aree A e B del Terminal 4, adiacente al principale checkpoint di sicurezza e offre una varietà di esperienze e servizi per i viaggiatori premium, dalla cucina raffinata ai trattamenti benessere, ai servizi di parcheggio e altro. La sala, infatti, dispone di un ristorante brasserie da 140 posti e c’è anche un’area benessere.

“I nostri team non hanno risparmiato alcun dettaglio per garantire che gli ospiti della Delta One Lounge ricevano un’esperienza davvero memorabile”, ha affermato Claude Roussel, vicepresidente di Delta Sky Clubs and Lounge Experience.

“E’ una nuova era per Delta: questa lounge – ha aggiunto – sta alzando l’asticella a tutti i livelli, dai servizi all’offerta di cibo e bevande fino al livello di servizio personalizzato. Vogliamo che i nostri ospiti qui sentano la differenza. Vogliamo, inoltre, che si sentano accolti e apprezzati sin dal momento in cui varcano la soglia”.

Delta One Lounge richiama luoghi famosi della Grande Mela, con elementi curati per i newyorkesi, i turisti e gli appassionati di design.

– Foto Delta –

(ITALPRESS).