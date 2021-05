MILANO (ITALPRESS) – Nasce un nuovo player italiano della customer experience automotive. Si chiama CSC Digital ed è la nuova partnership congiunta tra Assist Digital, uno dei principali gruppi a livello internazionale nella gestione dei servizi di assistenza al cliente in molteplici settori, e FCA Italy, società interamente controllata da Stellantis.

CSC Digital, che ha sede a Vimodrone (Milano), è il più grande centro di assistenza alla clientela multibrands, multiservizio e multilingua europeo del settore automotive e mobility. Gestisce la relazione con i clienti, concessionari, autofficine e dipendenti attraverso soluzioni multicanale. Tutti i brand del Gruppo ex FCA, ora Stellantis, sono seguiti dal CSC con specifici servizi di assistenza ai clienti e supporto alla vendita.

La nuova realtà di customer assistance ha il cuore pulsante e la visione futuristica di Assist Digital, un service provider altamente specializzato nel customer management nato nel 2003 grazie all’intraprendenza di alcuni manager che nel corso negli anni hanno saputo trasformare una “boutique di digital e Crm consulting” in un grande Gruppo da oltre 3.000 persone che ha sede a Milano ma anche altre sedi italiane a Roma e Napoli e numerosi uffici all’estero. “La partnership – sottolinea Francesca Gabrielli, Ceo di Assist Digital – rappresenta per il nostro Gruppo una leva di accelerazione per la costruzione di una piattaforma di servizi di assistenza evoluta con al suo interno sia competenze operative di elevata qualità per il settore automotive sia competenze specialistiche per intervenire sulla customer experience del futuro. Uno dei nostri asset principali consiste nell’unire intelligenza umana e artificiale per ottenere risultati di business significativi per i clienti e offrire continuamente l’eccellenza nel servizio”.

