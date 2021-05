MILANO (ITALPRESS) – E’ stato costituito a Milano il Comitato Promotore per la candidatura di “Milano2023”, con cui il capoluogo lombardo si propone per ospitare i Campionati Mondiali di scherma nel 2023. All’incontro hanno partecipato anche il Presidente della FIS Paolo Azzi, il Presidente Onorario Giorgio Scarso e il Presidente del Comitato Regionale Lombardia Maurizio Novellini. Il comitato promotore è presieduto dall’azzurro Marco Fichera ed è composto da Giovanna Pesci, Giuseppe Zalum, Carmelo Tribunale e Franco Ascani e si propone adesso di individuare tutti gli elementi e gli artefici per redigere il progetto di organizzazione del Campionato del Mondo. Il Presidente ha avuto mandato di individuare le figure con le quali interfacciarsi per procedere e il comitato, nelle sue componenti, ha già definito le priorità di intervento e già nei prossimi giorni verranno avviate le interlocuzioni del caso.

