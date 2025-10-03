Napoli, sgominata una banda specializzata nei furti di auto di lusso

NAPOLI (ITALPRESS) - Sgominata una banda specializzata nei furti di auto di lusso. I carabinieri della Compagnia Vomero hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari domiciliari - emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura - nei confronti di 4 persone: sono accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata ai furti di autovetture e motocicli, avvenuti a Napoli e in diversi comuni della Campania - su pubblica via o in abitazione - nonché di rapina nei confronti di uno dei proprietari avvedutosi del furto in corso. fsc/mca3 (Fonte Video: Carabinieri)