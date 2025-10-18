Napoli, sequestrata una discarica abusiva

NAPOLI (ITALPRESS) - I Carabinieri del N.O.E. di Napoli e della Compagnia di Nola, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip presso il Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura della Repubblica, di un’area nel Comune di Cimitile (Napoli), utilizzata come discarica abusiva. L’amministratore unico della società sottoposta ad indagine è stato denunciato a piede libero. tvi/mca3 fonte video: Carabinieri