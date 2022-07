NAPOLI (ITALPRESS) – Lutto nel mondo della politica partenopea. Si è spenta nella notte, a 68 anni, Maria Filippone, vicensidaco di Napoli e assessore all’Istruzione della Giunta guidata da Gaetano Manfredi, che l’ha salutata così su Facebook. “Ciao Mia – scrive il primo cittadino -. Persona straordinaria, generosa e illuminata, hai sempre messo al centro della tua vita la passione civile e il bene comune. Mia, sei e sarai per sempre un punto di riferimento per la città”.

In una nota, il consigliere comunale Catello Maresca, candidato sindaco alle ultime Amministrative, scrive che “apprendiamo con enorme dispiacere che nella notte si è spenta Mia Filippone, professoressa e donna di alta statura morale e dalla grande passione civile. Ne abbiamo potuto apprezzare, purtroppo per poco, le doti come vicesindaco ed assessore alla scuola. Ci mancherà tantissimo. Ci mancheranno il suo buon senso e il suo stile sempre sobrio e rispettoso dei ruoli istituzionali. Il gruppo Maresca esprime cordoglio per la sua scomparsa. Che la terra ti sia lieve. Riposa in pace”.

Cordoglio è stato espresso anche dall’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris: “Sono vicino alla famiglia della professoressa Mia Filippone, prematuramente scomparsa, della quale ricordo l’amore per i ragazzi e per la scuola pubblica ed il suo costante impegno per la città e per il suo riscatto, soprattutto attraverso la cultura”.

