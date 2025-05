Napoli, Marsilio “Orgogliosi di ospitare il ritiro dei campioni”

PESCARA (ITALPRESS) - "Napoli è campione d'Italia per la seconda volta in tre anni, e l'Abruzzo è fiero di condividere questa storia di successo. Siamo orgogliosi del fatto che i campioni d'Italia abbiano eletto la terra d'Abruzzo, le sue montagne e i suoi impianti sportivi come sede del ritiro estivo pre-campionato". Così in un video il presidente dell'Abruzzo Marco Marsilio. tvi/mca2 Fonte video: Regione Abruzzo