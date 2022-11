Il Napoli se n’è andato (+6 sul Milan, secondo). La capolista in qualche modo ricorda la Juve d’altri tempi e viceversa. La squadra partenopea ha messo insieme tredici vittorie di fila, la Juve ha dovuto accontentarsi, dopo le indigeste pietanze di Champions, di…Fagioli per il suo frugale pasto leccese che pure in campionato l’ha rimessa in carreggiata. In attesa della sosta, che potrebbe cambiare le cose. Certo, il Napoli è uno spettacolo: il povero Sassuolo è stato stordito dalla tripletta di Osimhen (ora a quota 7 gol), Kvaratskhelia una delizia, l’attacco azzurro solo in campionato ha segnato trenta volte. Il georgiano è stato persino oggetto delle attenzioni del New York Times, per cui è il “selvaggio”. Spalletti va a mille pure in Europa.

A Torino, il Milan ha sbagliato (Leao), la sua difesa ha auto qualche brutto momento e la squadra granata ne ha approfittato. Una serata-no per i campioni d’Italia. Brutta caduta anche quella della Lazio contro una bella Salernitana: Zaccagni aveva segnato, poi l’ex Candreva ha pareggiato.

La decisione di Sarri di far entrare Milinkovic Savic, diffidato e subito ammonito (salterà il derby) ha causato il crollo psicologico e fisico della squadra biancoceleste che ne ha presi altri due. La Lazio aveva la difesa meno battuta. Ora è quella della Juve (7 gol subiti). L’Atalanta ha vinto a Empoli confermando, dopo la sconfitta interna con la Lazio, di poter stare fra le “grandi”. Adesso attende il Napoli in casa: l’occasione buona per dimostrare il proprio livello di credibilità. L’Udinese ha perso lucidità e non ha più vinto nelle ultime tre partite, anche se bisogna dire che Deolofeu nel recupero ha fallito un’occasione d’oro. Cremonese sempre ultima e senza vittorie: un record europeo. L’Inter ha fatto un boccone della Samp dell’illustre ex nerazzurro Stankovic. Troppo divario. E il ritorno graduale di Lukaku offrirà buone prospettive per la seconda parte della stagione, quella del dopo-Mondiali. I blucerchiati del resto devono salvarsi contro i loro pari grado. La Juve-due, quella dei Gatti, Fagioli, Miretti, Soulè-Iling Jr, ha vinto con un bel gol nel finale di Lecce. La squadra di Baroni non è stata molto fortunata (palo di Hjulmand). Bianconeri che vogliono far dimenticare le amarezze del recente passato per guardare a un futuro migliore, chissà…

Italiano è tornato al Picco da avversario ed ha vinto nel recupero con un gol di Cabral dopo che lo Spezia era rimasto in dieci. La prima vittoria esterna dei viola ha risollevato le loro sorti, affossando quelle dei liguri.

Nei posticipi del lunedì la Roma ha vinto a Verona, il Bologna a Monza. Nella prossima puntata, dopo le Coppe, tre partitissime: Atalanta- Napoli, come detto, il derby romano e Juve-Inter. Ci sarà da divertirsi.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com