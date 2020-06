Festa senza fine per il Napoli. Mentre in città è esplosa nella notte la gioia dei tifosi per il trionfo nella finale di Coppa Italia contro la Juventus, società e calciatori hanno raccontato la propria felicità da Roma attraverso i social network. “Siamo nelle competizioni europee per l’undicesimo anno di fila! Unica squadra italiana!”, ha annunciato con orgoglio il club del presidente Aurelio De Laurentiis celebrando la qualificazione in Europa League e soprattutto la sesta Coppa Italia della storia partenopea, un titolo che consente al Napoli di raggiungere la Fiorentina al quinto posto tra le società con più trofei in bacheca. “Grandi! Sono orgoglioso di voi”, ha twittato De Laurentiis dopo aver consegnato personalmente i riconoscimenti ai propri giocatori sul terreno dello stadio Olimpico insieme al presidente della Juventus Andrea Agnelli. Non potendo partecipare alla festa nella capitale, i tifosi del Napoli si sono scatenati nelle vie della città: da Piazza della Vittoria a Lungomare Caracciolo fino a Piazza del Plebiscito, per centinaia di sostenitori della squadra di Gennaro Gattuso è stato impossibile rispettare le norme sul distanziamento sociale. Bandiere, magliette, cori e trombette per festeggiare una vittoria forse insperata dopo un campionato difficile, contraddistinto anche dal cambio in panchina con l’esonero di Carlo Ancelotti. “Le finali si giocano per vincere – ha twittato Kalidou Koulibaly – Emozione immensa: sono felice. Napoli meritava una gioia come questa”. “È una gioia immensa – ha ammesso anche Faouzi Ghoulam – Per noi e per il fantastico popolo napoletano”. Mentre Fabian Ruiz e Hirving Lozano hanno esultato con un semplice “Campeones” e Amin Younes ha preferito invece l’italiano (“Siiii! La coppa è nostra”), Arkadiusz Milik si è calato alla perfezione nella festa esplosa in città: “Oi vita, oi vita mia…che felicità! Forza Napoli”, ha twittato l’attaccante polacco”. E anche dalle istituzioni sono arrivate le congratulazioni alla squadra di Gattuso per il trionfo in Coppa Italia. “Complimenti al Napoli, grandissimo successo per la città, per i tifosi, per la nostra regione, per il Sud – ha scritto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca – Complimenti a tutti gli azzurri e un abbraccio particolare, con grande affetto, a Rino Gattuso”. “Le emozioni forti sono targate Napoli. Sempre e solo forza Napoli – ha esultato il sindaco Luigi De Magistris – Siamo forti anche ai tempi del virus. Battere la Juve di Sarri è una grandissima soddisfazione”.