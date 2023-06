E’ il momento degli addii, dei rimpianti e delle lacrime. Tre squadre italiane sono arrivate nelle finali europee: un deciso passo avanti del nostro calcio. La stagione è stata dominata dal Napoli. Lazio, Inter e Milan hanno conquistato la Champions. Retrocesse Cremonese, Sampdoria e la perdente dello spareggio Spezia-Verona. Il Napoli, che ha concluso con una vittoria, ha festeggiato ancora lo scudetto e salutato Spalletti: si è parlato di Mancini in panca (voce smentita). Lacrime di Quagliarella che ha giocato l’ultima in A con i blucerchiati. Il “ciuccio” ha mostrato un ottimo gioco e ha avuto in Osimhen (26 gol) e Kvaratskhelia, le individualità di spicco in attacco, in Lobotka l’efficace regista e in Kim il perno della difesa. Voto 9. La Lazio ha proceduto ad alti e bassi, anche per la lunga assenza del proprio cannoniere Immobile, ma ha fatto in certi periodi della stagione dei grossi risultati giocando anche un buon calcio. Ha chiuso con una vittoria sul campo dell’Empoli. Voto 7. L’Inter era favorita, ma ha avuto qualche momento di difficoltà, anche se in Coppa Italia e in Champions ha dato il meglio di se stessa. Il leader incontrastato è stato Lautaro, con 21 gol. Pensando alla finale di Istanbul, ha vinto a Torino contro i granata. Voto 7. Alti e bassi per il Milan che ha rischiato di non entrare fra le prime quattro per le defaillances della fase difensiva. Il vecchio Giroud e Leao hanno sostenuto con i loro gol l’attacco, mentre le Coppe sono andate male. Ha chiuso con un successo (rigore di Giroud, gol di Faraoni, punti decisivi di Leao) la stagione col Verona e Ibra ha salutato. Espulso Bocchetti. Voto 6.5. Il Monza è stato la rivelazione delle neopromosse dopo l’arrivo di Palladino, ma ha chiuso con una sconfitta a Bergamo. L’Atalanta (quinta) non ha ottenuto il posto in Champions, ha impaurito molti avversari, ma si è fatta sfuggire parecchie occasioni. Ha scoperto le abilità di Hojlund. Successo finale sul Monza (tripletta di Koopmeiners). Voto 6. La Roma non ha fatto grandi cose in campionato e ha perso la finale di Europa League (dove rigiocherà). Molti infortuni hanno fermato le sue individualità di spicco come Dybala che ha siglato la vittoria sullo Spezia (espulso Amian). Mou resterà? Voto 6. La Juventus sul campo ha ottenuto il terzo posto, ma l’altalena delle penalizzazioni non ha certo contribuito al buon andamento della stagione. Settima. Allegri come si muoverà? A Udine ha chiuso vincendo (Chiesa-gol): voto 6. La sufficienza la meritano pure Fiorentina, Torino e Bologna. I viola si sono distinti in Coppa Italia e in Conference League e hanno terminato bene la stagione sul campo del Sassuolo. Ottavo posto, traguardo mancato dal Torino e Bologna (3-2 a Lecce). Aurea mediocritas per Udinese, Sassuolo, Empoli e Salernitana. Con qualche prodezza qua e là, specie i campani (Dia in evidenza) dopo l’arrivo di Sousa. Il Lecce ha ottenuto la salvezza nelle ultima giornate. Le retrocesse Cremonese (che ha vinto l’ultima con la Salernitana) e Sampdoria (Stankovic non continuerà) hanno avuto evidenti difficoltà. Vedremo come finirà lo spareggio Spezia-Verona. Fra gli allenatori citeremo Palladino e Motta, fra i portieri Vicario, fra i centrocampisti Fagioli, mentre per gli attaccanti c’è da notare che tutti i maggiori goleador sono stranieri. Il primo italiano è Immobile con 12 gol. Fra gli arbitri, c’è stato l’esordio della signora Ferrieri Caputi che ha spezzato una barriera di pregiudizio. L’anno prossimo in A: Frosinone, Genoa e la vincente di Bari-Cagliari. La Nazionale aspetta la sfida con la Spagna in Nations League. Intanto l’Under 20 è in semifinale ai Mondiali con la Corea del Sud. Bene. Non ci è molto piaciuta la giustizia sportiva per i pasticci nel caso Juventus e, più in generale, ci preoccupa la gestione dei club pieni di debiti. Ma i soldi sono (forse) loro. Inoltre è d’obbligo chiedersi quanto giovino al buon nome del nostro calcio certi personaggi pittoreschi.

