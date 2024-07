ROMA (ITALPRESS) – “I nostri allenamenti sono finiti, abbiamo avuto molti dialoghi individuali ieri e guardato molti video. Siamo ben preparati e fiduciosi di poter fare una buona prestazione”. Ostenta sicurezza Julian Nagelsmann, commissario tecnico della Germania in conferenza stampa in vista della sfida contro la Spagna, valida per i quarti di finale degli Europei, in programma domani all’MHPArena di Stoccarda. “Non è una finale, ma noi vogliamo essere una delle squadre che volerà in semifinale – il messaggio – Anche la Spagna punta a vincere il torneo, quindi sarà una partita dura. Domani sarà importante risolvere molte situazioni uno contro uno a nostro favore”. Il ct tedesco ha poi parlato anche della stella delle Furie Rosse, Lamine Yamal: “Ha grandi qualità, in particolare nelle situazioni uno contro uno. E ha solo 16 anni. E’ un giocatore interessante e divertente da guardare per i neutrali. La mia attenzione, però, non è su Yamal, ma su Jamal”, il riferimento a Musiala, finora fra i più positivi della Mannschaft. Insieme a Nagelsmann è intervenuto in conferenza stampa il capitano della Germania, Ilkay Gundogan: “Non vediamo l’ora di giocare questa partita, anche se sarà molto difficile, ma non c’è motivo per non affrontarla con fiducia”.

Il centrocampista del Barcellona ha poi parlato del suo possibile addio alla Nazionale: “Non ci sto pensando ancora. Spero anche che quella di domani non sia l’ultima partita di Toni”, l’auspicio nei confronti di Kroos che appenderà le scarpette al chiodo a fine torneo. Infine, Gundogan ha concluso: “D’ora in poi ogni partita sarà una finale. Sia noi che loro siamo su un livello simile. Non c’è niente di meglio per giocatori e tifosi che giocare e guardare partite come quella di domani”.

– Foto: Ipa Agency –

