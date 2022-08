MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Dopo Novak Djokovic, costretto a rinunciare perchè non vaccinato contro il Covid, il Masters 1000 di Montreal perde un altro atteso protagonista. Non ci sarà infatti Rafa Nadal, che via social ha annunciato il suo forfait: “Durante le ferie e al mio successivo ritorno agli allenamenti, in queste settimane è andato tutto bene. Quattro giorni fa ho iniziato ad allenarmi anche al servizio e ieri, dopo l’allenamento, ho avuto un piccolo fastidio che c’era ancora oggi. Abbiamo così deciso di non recarci a Montreal e di continuare con gli allenamenti senza forzare. Spero di giocare ancora a Montreal, un torneo che amo e che ho vinto cinque volte davanti a un pubblico che mi ha sempre accolto con grande affetto. Ma in questo momento non ho altra scelta che essere prudente e pensare alla salute”, le parole del maiorchino.

