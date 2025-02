VENEZIA (ITALPRESS) – Tra maschere e colori, Piazza San Marco accoglie due ospiti d’eccezione: Myaku Myaku, mascotte ufficiale di Expo 2025 Osaka e Italia-chan, mascotte ufficiale del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka. Questa mattina sul palco di “Il tempo di Casanova”, i due personaggi hanno affiancato la Sfilata della maschera più bella per salutare il pubblico del Carnevale di Venezia 2025 con un caloroso konnichiwa.

A prendere parte all’appuntamento, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni Giovanni Giusto. “Venezia e il Giappone condividono un legame storico profondo, fatto di scambi culturali, artistici e commerciali che si sono sviluppati nei secoli e che ancora oggi si rafforzano grazie a un dialogo costante. In occasione di Expo 2025 Osaka, la città di Venezia è onorata di rinnovare questa amicizia, portando il proprio contributo a un evento che celebra l’innovazione, la sostenibilità e la cooperazione internazionale – ha dichiarato Giusto – Venezia, crocevia di civiltà e ponte tra Oriente e Occidente, porta in Giappone la sua eccellenza artistica e il rispetto per la tradizione. L’Esposizione Universale di Osaka rappresenta un’opportunità straordinaria per rafforzare questo legame, valorizzando le sinergie tra due realtà che, pur lontane geograficamente, condividono un profondo rispetto per la bellezza e l’artigianato nel segno di un costante dialogo culturale”.

Presente inoltre sul palco la Professoressa Rossella Menegazzo, Responsabile cultura, scienza e attività education del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka che ha ufficializzato l’artista giapponese Ritsue Mishima – che ha fatto del vetro di Murano materia d’ispirazione per le sue opere – quale Ambasciatrice per l’Italia a Expo 2025 Osaka.

“Il mio legame con l’Italia é profondo” – ha dichiarato l’artista Ritsue Mishima – “Ho trovato a Venezia la passione per il vetro. Alla prossima Expo 2025 Osaka voglio trasmettere quello che Venezia mi ha dato, facendomi crescere come persona e dando ispirazione alla mia arte”.

Creatura misteriosa nata dalla fusione di cellule e acqua, Myaku Myaku deve il suo nome ad una onomatopea giapponese che significa “pulsare costantemente”. È composta da una parte rossa che rappresenta le “cellule”, che si dividono e si moltiplicano, e una parte blu, simbolo dell’“acqua pura”, che può scorrere e cambiare forma. Italia-chan è invece la mascotte del Padiglione Italia, simbolo di unione tra la cultura italiana e giapponese, disegnata dall’artista Simone Legno, fondatore del marchio di pop art Tokidoki.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).