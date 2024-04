LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – myPOS, uno dei principali fornitori di soluzioni di pagamento per piccoli commercianti e liberi professionisti in Europa e nel Regno Unito, annuncia la nomina di Mario Shiliashki come nuovo Amministratore Delegato. Shiliashki assumerà anche un ruolo nel Consiglio di Amministrazione di myPOS.

Shiliashki, spiega una nota, “porta con sè una visione globale del settore dei pagamenti, maturata lavorando in quattro continenti con aziende di spicco come PayPal, Mastercard e, più recentemente, PayU. Durante il suo percorso professionale, ha gestito con successo tutte le fasi cruciali di crescita aziendale, fusioni, acquisizioni e dismissioni. Il suo ingresso rafforza ulteriormente il già solido team esecutivo di myPOS, che continuerà a godere del supporto attivo del Consiglio di Amministrazione e di Advent International, uno dei più grandi e esperti investitori globali del private equity”.

“E’ con grande entusiasmo che mi unisco a myPOS in questo momento cruciale del suo sviluppo – ha detto Mario Shiliashki -. Sono sinceramente emozionato all’idea di collaborare con un team così competente e di guidare l’azienda verso la sua prossima fase di crescita, mantenendo la leadership nella trasformazione del settore dei pagamenti. myPOS si trova in posizione strategica per sfruttare appieno le opportunità future e per offrire soluzioni innovative alle imprese per superare le sfide nel campo dei pagamenti”.

Fabio Cali, Direttore Generale di Advent International, ha commentato: “Sono estremamente lieto di dare il benvenuto a Mario Shiliashki in myPOS e non vedo l’ora di collaborare con lui. La sua esperienza globale nel settore dei pagamenti, unita alle sue radici bulgare, arricchirà notevolmente il nostro team. Advent è entusiasta di acquisire myPOS, dopo il suo notevole successo e sviluppo nel corso degli anni, e si impegna a fornire una vasta conoscenza nel campo dei pagamenti e dei servizi finanziari per sostenere la prossima fase di crescita di myPOS”.

Per Laurent LeMoal, Presidente del Consiglio di Amministrazione di myPOS, “Mario Shiliashki porta con sè una ricca esperienza nel settore e siamo estremamente lieti di averlo a bordo. Supportata dall’esperienza e dagli investimenti di Advent International, myPOS si trova in una posizione estremamente positiva verso un percorso di crescita, grazie al suo modello di business unico e la sua proposta di valore competitiva”.

