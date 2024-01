Mutui, a dicembre tassi in flessione

ROMA (ITALPRESS) - È in lieve discesa a dicembre il tasso medio sui mutui per l'acquisto di abitazioni: secondo quanto emerge dal rapporto mensile dell'Abi, è diminuito al 4,42% rispetto al 4,50% di novembre. Nell'ultimo mese dello scorso anno, i prestiti a imprese e famiglie sono scesi del 2,2% a confronto con un anno prima, mentre a novembre avevano registrato un calo del 3%. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 5,69%, in discesa. fsc/gsl