AGRIGENTO (ITALPRESS) – Visita a sorpresa del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci all’hub vaccinale di Agrigento. Il governatore, accompagnato dall’assessore regionale alla Funzione Pubblica Marco Zambuto, dal commissario del Libero Consorzio dei Comuni Vincenzo Raffo e dalla deputata regionale Giusy Savarino, è stato accolto dal commissario per l’emergenza Covid della città dei templi, Mario Zappia, che lo ha accompagnato attraverso le diverse aree del centro vaccinale.

Musumeci ha voluto recarsi nella struttura, allestita all’interno del Palacongressi di Villaggio Mosè, per portare il saluto del governo regionale ai medici e agli operatori che vi lavorano. Un’occasione per il presidente della Regione -che proprio ieri ha ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca- per incontrare e rassicurare i tanti cittadini in attesa di ricevere la propria dose di siero. “Ho voluto salutare e ringraziare tutti gli operatori che si sono impegnati e distinti nelle scorse settimane, e soprattuto per quello che faranno nelle prossime – ha detto Musumeci -. Abbiamo il dovere di fare squadra per convincere quanti più cittadini a vaccinarsi: metterli al sicuro è l’unica strada possibile per porre fine a questa estenuante altalena di colori giallo-arancione-rossi. Vogliamo e dobbiamo uscire presto e definitivamente da questo tunnel”.

