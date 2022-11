Musumeci “Sull’abusivismo attenti a non generalizzare”

"Quando si parla di condoni e di abusivismo bisogna stare attenti a non generalizzare. Una cosa è la villa costruita in riva al mare o in una zona particolarmente fragile, una cosa è la finestra aperta 50 cm in più rispetto a quella prevista dal progetto". Lo ha detto il ministro del Mare e della Protezione Civile, Nello Musumeci, a margine dell'assemblea Alis. xc3/sat/gsl