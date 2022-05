Musumeci “Rilanciare l’autonomia siciliana”

"Lavoriamo per rilanciare un'immagine forte della nostra autonomia, che a Roma non chiede più spiccioli o privilegi, ma che vuole vedersi riconosciuti i propri diritti e si impegna a osservare i propri doveri". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in occasione della celebrazioni organizzate a Palazzo d'Orleans, a Palermo, per il 76° anniversario dell'Autonomia. sat/com (fonte video: Regione Siciliana)