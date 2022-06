Musumeci “I Siciliani grati all’Arma dei Carabinieri”

«La mia presenza serve a testimoniare la gratitudine e il riconoscimento dei siciliani nei confronti dell’Arma dei Carabinieri. Non riesco a immaginare la vita delle nostre comunità senza una stazione dei Carabinieri, senza donne e uomini in divisa, che giorno e notte sono accanto a chi ne ha bisogno". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in occasione della celebrazione dei 208 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Messina. pc/gtr/red