Musumeci “Contrastare processo di desertificazione delle isole minori”

CATANIA (ITALPRESS) - "La Sicilia può disporre di isolette di grande fascino e di grande richiamo dal punto di vista turistico, ma che presentano delle grandi fragilità. Il mio Ministero ha messo a disposizione 100 milioni di euro per mettere in sicurezza le infrastrutture strategiche come scuole e ospedali nelle isole minori per contrastare il processo di desertificazione. Se non interveniamo in tempo tra 20-30 anni la gente andrà in quei lembi di terra solo tre mesi l'anno e non ce lo possiamo permettere. La politica del mare in Sicilia ha un'importanza particolare con la crocieristica e con la nautica da diporto. Bisogna stare al passo coi tempi, aggiornarsi e tenere d'occhio la concorrenza, che può essere anche subdola". Così il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, al convegno promosso in occasione del 150esimo anniversario dell'Istituto Nautico, a Catania. xo1/vbo/gtr