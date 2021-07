Musumeci: “Cenere vulcanica e incendi, Roma ci aiuti”

"L'Etna ci tiene desti e la caduta di cenere crea una condizione di disagio indescrivibile per gli abitanti. A Roma chiederemo una norma nazionale perché venga finanziata l'attività di intervento di sostegno per gli Enti Locali, per i privati e per le imprese". A dirlo il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a Catania. fag/fsc/gtr