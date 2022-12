Musei, Amata “Aprirli ai giovani con la tecnologia”

"Non devono essere più visti come contenitori di cose, vecchi e polverosi, devono poter attrarre tutti e per attuare questo processo bisogna puntare sull’avanguardia tecnologica. Penso ad esempio al metaverso", ha detto l'assessore regionale ai Beni culturali. xd9/ads/gtr