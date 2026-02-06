“Muoviti. Respira. Vivi.”, in Piazzale Roma l’esperienza per la salute

VENEZIA (ITALPRESS) – La presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, è intervenuta questa mattina all’inaugurazione dell’esperienza immersiva “Muoviti. Respira. Vivi.” installata da oggi in Piazzale Roma, in occasione dell’inizio delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. L’iniziativa è promossa dalla Regione del Veneto, dalle Ulss 1, 3 e 9 e da Medici con l’Africa Cuamm, in collaborazione con il Comune di Venezia.

Il container che ospita l’esposizione rimarrà a Venezia – tappa inaugurale – fino all’11 febbraio, poi si sposterà a Belluno (dal 13 al 18 febbraio) e a Verona (dal 20 al 24 febbraio). Si tratta di un laboratorio immersivo dedicato alla prevenzione, che consente ai visitatori di vivere un’esperienza visiva e sensoriale per spingerli a prendersi cura della propria salute. Ad arricchire l’esperienza sono presenti anche alcuni video per conoscere il lavoro di Medici con l’Africa Cuamm.

“Venezia è sempre in prima linea rispetto alla prevenzione – ha dichiarato la presidente Damiano – e nella promozione di attività e stili di vita sani. Il binomio salute e sport è un aspetto fondamentale per il benessere di ognuno di noi. Ben venga quindi questa iniziativa che stimola le persone a prendersi cura di sé attraverso l’attenzione alla propria salute e lo sport e grazie agli organizzatori per aver scelto la nostra città”.

L’esperienza immersiva, raccogliendo i temi e i valori dello spirito olimpico, crea un ponte narrativo tra container olimpico e il nuovo “Treno della Salute”, che sarà attivo in primavera. Il percorso esperienziale all’interno del container si muove da una condizione di buio, inteso come non conoscenza dell’importanza della prevenzione, verso una zona luminosa e colorata, che rappresenta la consapevolezza. Sul luogo sono presenti anche operatori sanitari che forniscono informazioni sugli stili di vita sani, a rinforzo dei messaggi di prevenzione.

– Foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).