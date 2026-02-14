FIRENZE (ITALPRESS) – Un uomo è morto nella tarda serata di ieri mentre stava tentando un furto in una villa a Policiano, frazione del comune di Arezzo. Le cause del decesso sarebbero dissanguamento per una ferita alla vena femorale causata dalla caduta sul ferro di una recinzione.

L’uomo, del quale non è stata ancora resa nota l’identità, stava fuggendo perché il proprietario dell’abitazione, che aveva scoperto il tentativo di furto grazie al sistema di allarme, aveva esploso dei colpi di pistola in aria. Durante la corsa nel buio il presunto ladro sarebbe caduto dall’alto sul ferro di una recinzione posta lungo un rio per impedire il passaggio dei cinghiali.

I presunti complici, forse due secondo le prime ricostruzioni, avrebbero invece continuato la fuga e sono tutt’ora ricercati dalle forze dell’ordine. Sul posto è arrivata la procuratrice di Arezzo Gianfederica Dito. I Carabinieri, che stanno svolgendo le indagini ed hanno ascoltato i proprietari della villa.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).