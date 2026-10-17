Mulè “La Sicilia può diventare la Singapore del Mediterraneo”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Bisogna andare oltre, liberarsi della gabbia geografica, fare della Sicilia la Singapore del Mediterraneo". Lo ha detto il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, intervistato dal vicedirettore de La Sicilia, Mario Barresi, durante il talk “Sicilia, la maledizione della Grande Bellezza”, organizzato a Washington nell'ambito della quarta edizione degli Italpress Awards dell'agenzia di stampa Italpress. "Nel momento in cui il piano Mattei apre e giustamente prevede una azione nuova e diversa nei confronti dell'Africa, guai se la Sicilia non assumesse un ruolo fondamentale in campo infrastrutturale, nel campo della formazione, nel campo della cultura, nel campo della capacità di essere un'isola che diventa un hub non solo tecnologico, industriale, ma sotto tutti i punti di vista attrattivo". abr/gsl (ITALPRESS)