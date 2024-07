ROMA (ITALPRESS) – “C’è sempre delusione quando pensi che potresti fare meglio. Il potenziale della squadra era molto alto, non ho sbagliato molto nel pronostico quando ho detto che Portogallo, Francia e Inghilterra erano le favorite, due di loro sono in semifinale”. Così Josè Mourinho, neotecnico del Fenerbahce, ai microfoni di Sport TV, commentando il cammino del Portogallo agli Europei. “La Spagna è per me la sorpresa più grande: per come è cresciuta e per come ha giocato fin qui”, ha sottolineato Mou. L’allenatore portoghese, parlando ancora della nazionale lusitana ha poi aggiunto: “Il Portogallo non è stato fantastico, nonostante sia arrivato ai quarti di finale. Ci si aspettava di più. Non c’è stato alcun progresso nel corso del torneo. Ma è una squadra giovane, ha anni davanti. Il Mondiale è dietro l’angolo!”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

