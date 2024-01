Moufid “In Africa prospettive di crescita anche per imprese italiane”

MILANO (ITALPRESS) - “L'eccellenza italiana può diventare veramente un punto di riferimento per l’Africa, e questo può rappresentare una grande opportunità per le piccole e medie imprese”. Così Zakaria Moufid, presidente della holding Mintaka, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gsl