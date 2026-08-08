SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Jorge Martin (Aprilia) in pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il leader della classifica piloti taglia il traguardo in 1’56″160 e precede di 0″021 Raul Fernandez (Aprilia).

Completa la prima fila l’altra Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, terzo a 0″189. Apre la seconda fila Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) davanti a Marco Bezzecchi (Aprilia), quinto a 0″296, e Marc Marquez (Ducati), sesto a 0″367. Terza fila con Alex Marquez (Ducati Gresini) davanti a Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Pedro Acosta (Ktm). Decimo Iker Lecuona (Ducati Gresini) su Jack Miller (Yamaha Pramac) e Joan Mir (Honda).

GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’56″160

2. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’56″181

3. Ai Ogura (Jpn) Aprilia in 1’56″349

2^ fila

4. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’56″415

5. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’56″456

6. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’56″527

3^fila

7. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1’56″539

8. Franco Morbidelli (Ita) Ducati in 1’56″889

9. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’56″932

4^ fila

10. Iker Lecuona (Esp) Ducati in 1’57″322

11. Jack Miller (Aus) Yamaha in 1’57″494

12. Joan Mir (Esp) Honda in 1’58″043

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).