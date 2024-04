JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Fermin Aldeguer (Boscoscuro), con un margine di circa due secondi, ottiene il primo successo stagionale nel Gran Premio di Spagna. Sul tracciato di Jerez, dopo un’iniziale duello con Gonzalez, lo spagnolo ha messo in mostra un passo gara impressionante e non replicabile dai propri avversari. Medaglia d’argento per Joe Roberts (Kalex), attuale leader del mondiale per la prima volta in carriera: non si vedeva un americano in testa al campionato dal 2006. Il gradino più basso del podio, invece, viene occupato dallo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex). Sergio Garcia (Boscoscuro) e Albert Arenas (Kalex) sono rispettivamente quarto e quinto. Nell’ordine, completano la top ten Ogura, Arbolino, Alcoba, Vietti, Chantra. Sono caduti, tra gli altri, Foggia, Lopez, Ramirez e Moreira.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).