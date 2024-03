MILANO (ITALPRESS) – Mandate in archivio cinque annate di emozioni e grande divertimento, il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance si prepara a scendere nuovamente in pista per l’edizione 2024 con la spettacolare formula con equipaggio di due piloti che si alternano alla guida delle Moto Guzzi V7 e l’affascinante partenza in “stile Le Mans”. Anche quest’anno il popolare monomarca dell’aquila – che ha raggiunto il record di partecipanti con 36 equipaggi e 72 piloti al via – offrirà un’esperienza racing ancora più coinvolgente per tutti coloro che decideranno di schierarsi al via, in sella alle Moto Guzzi V7 equipaggiate con Kit Racing GCorse e gomme Pirelli Phantom Sportscomp RS. La grande novità 2024 sono le gare sprint nella tappa di Varano in programma il 7 luglio. Sulla pista emiliana i piloti non correranno in equipaggio, alternandosi alla guida, come da sempre nel Fast Endurance, ma saranno entrambi chiamati a cimentarsi singolarmente in gare di 12 giri, con partenza da fermo. Un vero e proprio special event, su due distinte gare sprint, che consentiranno a tutti i partecipanti di vivere anche l’emozione di una gara in stile Gran Premio.

Una novità che arricchisce il Fast Endurance, rendendo l’edizione 2024 ancora più unica, confermando la filosofia del trofeo: a contare sarà infatti, come sempre, lo spirito di squadra, con il punteggio del team che, per la tappa di Varano, sarà la somma dei punti ottenuti dai due piloti nelle rispettive gare sprint.

Sono confermate le sei tappe in calendario sulle più belle piste italiane, con la tradizionale apertura a Vallelunga il 4 e 5 maggio, con due gare da 60 minuti, a cui seguirà la “mini endurance” di Cremona il 9 giugno, della durata di 90 minuti. Il 7 luglio Varano ospiterà lo special event, mentre il 12 e il 13 ottobre il gran finale sarà a Misano, con la spettacolare night race del sabato sera (90 minuti) e la gara conclusiva della domenica (60 minuti). Le iscrizioni al Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2024 sono già aperte: fino al 14 aprile è possibile iscriversi all’intero campionato al costo agevolato di 1750 Euro a team. Per partecipare al Trofeo è necessario essere tesserati FMI ed essere in possesso della licenza agonistica di tipo Velocità (o Velocità One Event, o Fuoristrada con Estensione Velocità); l’iscrizione può essere effettuata comodamente online, accedendo al portale MyFMI sul sito www.federmoto.it e compilando l’apposito modulo. Al momento stesso dell’iscrizione l’equipaggio può anche scegliere il nome da attribuire al proprio Team e il numero di gara. Per continuare a mantenere i costi accessibili, a tutti i team che effettueranno l’iscrizione al Trofeo, Moto Guzzi praticherà uno speciale sconto di 1000 Euro sull’acquisto di una nuova Moto Guzzi V7 Stone.

Lanciata sul mercato all’inizio del 2021, la Moto Guzzi V7 850 cc si è subito confermata una delle moto più apprezzate dal pubblico, tanto da risultare una delle moto più vendute in Italia. L’ultima generazione della best seller di Mandello è la protagonista del Trofeo dalla stagione 2022, promettendo ancora più prestazioni e ancora più divertimento per tutti i partecipanti.

L’allestimento che trasforma la Moto Guzzi V7 nella versione da competizione – obbligatorio per partecipare e ovviamente uguale per tutti, così da garantire il massimo equilibrio e divertimento – nasce come sempre dalle sapienti mani dei fratelli Guareschi, storici preparatori Moto Guzzi, che hanno realizzato il Kit Racing GCorse dedicato alla V7 850 cc, poi ulteriormente affinato nel 2023. Il risultato è una moto veloce e performante, con qualità ciclistiche che la rendono stabile e precisa. Crescono così le prestazioni e il divertimento in pista, ma rimangono inalterate le caratteristiche che hanno decretato il successo del Moto Guzzi Fast Endurance consentendo a tutti di approcciarsi alle competizioni: la V7 “Trofeo” rimane sempre facile, accessibile e adatta a tutti i motociclisti.

Oltre a dispositivi di sicurezza tra cui ad esempio sottocoppa e protezione della leva del freno anteriore, il Kit comprende un pacchetto di modifiche funzionali ed estetiche. Tra queste il cupolino, semi manubri, impianto di scarico completo, pedane rialzate, sella monoposto e parafango posteriore, tabelle porta numero, kit cartucce sospensioni anteriori e ammortizzatori posteriori. Completano l’equipaggiamento il kit valvole aspirazione in titanio, una specifica mappatura della centralina motore e un disco freno anteriore maggiorato, abbinato a pastiglie freno dedicate. A ciò si aggiungono ovviamente anche i particolari necessari per affrontare la spettacolare gara in notturna, nella fattispecie un cupolino con l’alloggiamento per il faro e una luce posteriore supplementare. Il costo del kit 2024 completo, acquistabile rivolgendosi alla concessionaria Guareschi Moto, è di 4.995 Euro (più IVA). L’installazione del kit può essere eseguita in autonomia oppure gestita direttamente da Guareschi Moto. Per qualsiasi informazione relativa al Kit Racing GCorse è possibile contattare l’indirizzo e-mail [email protected]. E’ infine confermata anche nel 2024 la preziosa collaborazione con Pirelli, fornitore unico del Trofeo. Tutte le V7 al via calzeranno gomme Pirelli Phantom Sportscomp RS, coperture racing sviluppate appositamente per la Moto Guzzi V7 e rivelatesi performanti in ogni condizione.

