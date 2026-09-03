ROMA (ITALPRESS) – In contemporanea con l’inaugurazione della nuova casa di Moto Guzzi a Mandello del Lario, si svela l’esclusiva edizione “105th Anniversary”, nata per celebrare i 105 anni di storia della Casa dell’Aquila e per rendere omaggio a un progetto straordinario, una pietra miliare nella storia Guzzi, che apre le porte a una nuova esperienza industriale, museale e culturale. L’edizione Moto Guzzi 105th Anniversary si ispira infatti fortemente alle architetture e ai colori che caratterizzano la straordinaria struttura firmata dall’architetto americano Greg Lynn che, oltre alla nuova fabbrica, comprende il nuovo Museo Moto Guzzi e grandi spazi per eventi e per accogliere visitatori da tutto il mondo. Un luogo nel quale creare, sperimentare, vivere esperienze e generare emozioni, la casa della nuova Moto Guzzi che ci accoglierà per i prossimi 105 anni.

Disponibile da ottobre ed esclusivamente fino a fine 2027, la speciale versione 105th Anniversary sarà declinata sui modelli Stelvio, Stelvio PFF Rider Assistance Solution, V100 Mandello, V85 Strada e V7 Stone, ed è caratterizzata da una livrea dedicata grigia, con finitura perlata lucida. Una tonalità moderna che evoca un linguaggio industriale, metallico e autentico. Una livrea elegante e distintiva che nasce dalla estetica del progetto architettonico della nuova Moto Guzzi.

La colorazione grigia è impreziosita da dettagli a contrasto gialli, anch’essi ispirati alle finiture del nuovo sito di Mandello. E’ il caso della grafica dedicata al 105° anniversario di Moto Guzzi, che scorre verticalmente su entrambi i lati del serbatoio, con il numero 105 che campeggia dove solitamente compare l’iconica aquila. La grafica è ripresa anche sul canale del cerchio ruota posteriore. Anche la sella è dedicata a questa speciale edizione, con l’aquila stilizzata Moto Guzzi e le cuciture in colore giallo a contrasto. Sono modelli in edizione speciale, testimoni di uno dei momenti più importanti nella storia di Moto Guzzi, destinati a diventare oggetto di desiderio per i Guzzisti e i collezionisti di tutto il mondo.

– Foto ufficio stampa Gruppo Piaggio –

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