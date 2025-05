LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Sarà esposta dall’8 al 18 maggio nella sede del Parlamento di Malta la mostra “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”, su iniziativa del Comune di Palermo in collaborazione con il Parlamento di Malta, con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Malta e in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura di La Valletta. A conclusione, proseguirà il tour internazionale.

“Accogliere nel cuore del Parlamento maltese la mostra Palermo rifiorisce con Santa Rosalia è molto più che un gesto di ospitalità culturale – afferma il Presidente della Camera dei Rappresentanti Anglu Farrugia -. E’ un atto di riconoscimento profondo verso una storia che ci appartiene, una devozione che ha attraversato secoli e mari. Santa Rosalia non è soltanto la patrona di Palermo, è anche un simbolo di rinascita mediterranea, di fede condivisa, di resilienza collettiva. In questo spirito, invito calorosamente il pubblico maltese e internazionale a visitare questa straordinaria esposizione, che intreccia arte, memoria e identità in un dialogo vivo tra le nostre due isole sorelle. E’ un’opportunità rara per respirare la bellezza di un patrimonio comune che continua a fiorire, da Palermo a Valletta”.

Il progetto espositivo Palermo rifiorisce con Santa Rosalia / Palermo blooms with Santa Rosalia, curato da Sandro Follari, Maria Francesca Martinez Tagliavia, Valentina Falletta e Claudia Giocondo, nasce nell’ambito degli eventi organizzati per celebrare i 400 anni dal rinvenimento, nel luglio 1624, delle spoglie mortali di Santa Rosalia, patrona della città.

“Siamo onorati che la nostra mostra sia ospitata all’interno di una prestigiosa sede istituzionale, come quella del Parlamento di Malta – afferma il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – per la seconda tappa di un tour internazionale grazie al quale stiamo raccontando la bellezza del patrimonio storico, artistico e culturale di Palermo attraverso la sua più nota tradizione: il Festino di Santa Rosalia, che ogni anno il 14 e 15 luglio attira milioni di visitatori. La spettacolarità della scorsa edizione, rappresentata dalle immagini e dai video in esposizione, ci ha permesso di ricevere la medaglia di bronzo al BEA WORLD 2024 come miglior evento internazionale, grazie alla direzione artistica di Marco Balich. Continueremo questo tour raggiungendo Pechino, Londra e gli Stati Uniti per poi proseguire nel 2026, rievocando, attraverso questa mostra, il culto e la storia della Santuzza noto in tutto il mondo”

Le opere in mostra realizzate da fotografi professionisti e fotoreporter in occasione del Festino del 14 luglio 2024, presentano un coinvolgente racconto visivo della città di Palermo e della sua più nota tradizione. Sono state selezionate da una autorevole commissione composta da Roberto Gueli, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti Sicilia; Gianfranco Marrone, Professore ordinario di Semiotica presso l’Università di Palermo e Maria Francesca Martinez Tagliavia, Direttore della Galleria Arte Moderna di Palermo.

“Onorato di collaborare alla realizzazione di questa esposizione che rappresenta un apprezzatissimo contributo al consolidamento delle relazioni di Malta con l’Italia e la Sicilia e rafforza il già esemplare legame fra i nostri due popoli”, dichiara l’Ambasciatore d’Italia a Malta Fabrizio Romano.

“E’ una grande gioia avere un simile progetto artistico qui a Malta, il Paese in cui la Festa – cioè, l’insieme delle celebrazioni liturgiche e folkloristiche che si svolgono nelle varie città dell’arcipelago – è stata dichiarata patrimonio culturale immateriale dell’Unesco – afferma la Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di La Valletta, Serena Alessi – Palermo rifiorisce con Santa Rosalia è un progetto che racconta un territorio, non solo un momento dell’anno, e lo fa attraverso il talento di fotografi e fotografe d’eccezione. E’ un appuntamento artistico speciale, che l’Istituto Italiano di Cultura di Malta promuove con grande onore e vero piacere”.

La mostra è organizzata dal Comune di Palermo con la collaborazione dell’Area Cultura. E’ realizzata da Civita Sicilia anche grazie al contributo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

Saranno in mostra anche: un video del Festino realizzato dall’Agenzia di comunicazione Albamedia e un video che propone Palermo vista dall’alto, con momenti immersivi in alcuni suggestivi luoghi storici della città, per una produzione realizzata da Aerial Film Studios.

La mostra sarà visitabile gratuitamente presso il Parlamento di Malta dall’8 al 18 maggio coi seguenti orari: lunedì – venerdì ore 09:00 -17:00; sabato e domenica ore 09:00 – 12:00.

