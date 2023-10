TORINO (ITALPRESS) – Il magico mondo di Tim Burton arriva a Torino. Per la prima volta in Italia, dall’11 ottobre 2023 al 7 aprile 2024, il museo del Cinema all’interno della Mole Antonelliana ospiterà un percorso espositivo dedicato al regista americano. “Amo il modo in cui è stato preparato l’allestimento – ha detto Tim Burton – è come entrare in un parco di divertimenti. Ci ho messo due anni a ritrovare materiale che non sapevo più di avere. E’ un’esperienza incredibile che mi permette di connettermi con le persone. La Mole, poi, è un luogo iconico e fonte di ispirazione”. La visita alla mostra parte dalla grande aula del Tempio e si dirama sulla rampa elicoidale del monumento più rappresentativo di Torino.

“Abbiamo pensato – ha detto il Presidente del Museo del Cinema, Enzo Ghigo – che questo luogo realizzato da un visionario come Antonelli avesse tanti elementi di affinità con un visionario come Tim Burton. L’allestimento a spirale ha fatto dire al regista che questa è la mostra più bella a lui dedicata: un motivo di grande orgoglio per noi”. La curatrice, Jenny He, ha suddiviso il percorso in 9 sezioni tematiche arricchite da oltre 550 opere d’arte originali del regista, alcune delle quali inedite, che raccontano l’immaginario di Tim Burton attraverso disegni, dipinti, fotografia, concept art, costumi, maquette, pupazzi e installazioni scultoree a grandezza naturale. “Quando pensiamo ai grandi registi – ha detto il Direttore del Museo del Cinema, Domenico De Gaetano – ci soffermiamo sui loro film. Ma c’è tutto un mondo preparatorio fatto di schizzi, bozze, disegni, fotografie e progetti non realizzati. Tutto questo lo ritroviamo in questa mostra”. Un modo per scoprire, quindi, non solo i film ma tutta la vita artistica di Tim Burton con tante iniziative collaterali che il Museo ha preparato per tutta la durata dell’evento. Tra queste, una Masterclass dove Burton riceverà il premio “Stella della Mole” come riconoscimento al suo contributo innovativo alla storia del cinema.

“E’ una visione completamente diversa rispetto a tutte le altre mostre – ha continuato De Gaetano – abbiamo delle sezioni totalmente inedite come quella sulla serie tv ‘Mercoledì’, che abbiamo chiesto appositamente a Burton, e quella sui giardini. Ispirandoci al film “Edward Mani di Forbice”, abbiamo infatti creato un cervo e un drago che emergono dal giardino della Mole”. Burton ha rivelato poi di star lavorando alla seconda stagione della serie ‘Mercoledì’ e che il film che ha scelto per la proiezione alla Masterclass alla sua presenza sarà “Beetlejuice”: “Ho quasi finito di girare il sequel – spiega Burton – ho pensato fosse il film più adeguato per rovistare i personaggi dopo 35 anni, non l’avevo più visto”.

